Как разнообразить секс с парнем

Для того чтобы разнообразить свой скучный секс, нужно со всей серьезностью подходить к этому вопросу. Секс – это очень важный элемент жизни каждого адекватного взрослого человека. Секс оказывает влияние на все сферы жизни и на все грани личности человека.

Если человек полностью удовлетворен, если у него есть идеальный партнер, если он воплощает в реальность все свои сексуальные фантазии, это придает личности еще больше гармонии и света. И в точности наоборот.

Когда секса нет, когда нет партнера, когда есть только фантазии или нет даже их, жизнь плавно превращается в серость и уныние. Каждый человек в состоянии реанимировать свою сексуальную жизнь и внести в нее разнообразие.

Именно об этом и будет рассказано несколько способов разнообразить секс с любимым в сегодняшней статье!

Как наладить отношения с мужем в постели

Для начала можно начать с легких вариантов, например:

Просмотр эротического фильма.

Покупкой нижнего белья.

Сделать эротический массаж.

Нежные оральные ласки.

Это наиболее успешные прелюдии способные добавить изюминку в Вашу интимные отношения.

Также несколько кубиков льда сделают оральный секс значительно приятней и быстро поможет разнообразить секс с любовником. Если не хватает опыта как сделать приятно партнеру ртом, советую изучить инструкцию как правильно делать минет парню чтобы вскружить ему голову!

Еще экзотические виды секса:

Ролевые игры.

Тантрический секс.

С вибратором.

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Как разнообразить половую жизнь

Первый и самый главный совет для семейных пар – это давать друг другу разнообразие. Выражаться и проявляться это должно в следующем. Важно давать и показывать разное состояние. Иногда просто необходимо быть слабой или сильной, нежной и скромной или страстной и доминирующей.

Нужно попробовать сделать так, чтобы вторая половинка не могла предсказать поведение и развитие событий в сексе. Это важно. Причем стараться нужно обоим участникам полового акта.

Как проявить себя по-новому? Можно попробовать плевать друг на друга или начать давать пощечины друг другу. Этот прием работает довольно быстро. Очень актуальная и мгновенно работающая идея – это употребление грязных слов, которые можно то шептать, то произносить, то кричать.

Другие способы как разнообразить секс с мужем

Можно попробовать предложить партнеру испытать золотой дождь, то есть мочиться друг на друга в душе. Все эти манипуляции приводят к тому, что секс становится разнообразным и интересным.

Далее важно понять, что внешность и образы во время секса тоже должны меняться. Для достижения этой цели можно пользоваться разными нарядами, сексуальным бельем, специальными возбуждающими ароматами. Женщины могут пробовать примерять разные парики, надевать кружевные маски на лицо, наносить разный макияж.

Чтобы разнообразить сексуальную жизнь с помощью вышеуказанных приемов понадобиться посетить секс шоп и купить там игрушки которые помогут воплотить эти эротические фантазии а реальность.

Что касается мужчин, тогда чтобы разнообразить секс с женой существуют интересные трусики с прорезями в интимных местах. Также можно приобрести специальный поводок, который цепляется к половому органу. Эти вещи помогают взбудоражить сознание и начать делать в постели все немного по-новому.

Как разнообразить интимную жизнь

Если изменить места, в которых происходит секс, то это тоже сработает. Не стоит заниматься любовью исключительно дома и на своей привычной кровати. Можно проявлять инициативу и приставать друг к другу везде, где только позволяют ваши сексуальные фантазии.

Как вариант, можно разнообразить семейный секс попробовав секс втроем или вчетвером. Благодаря такому формату можно раскрыть в себе новые грани и получить новый спектр эмоций, ощущений. Какой из форматов группового секса более подойдет Вам, зависит от Вашего сексуального желания.

Обязательно стоит попробовать и практиковать что-то новенькое. Это очень быстро придаст серой жизни больше ярких красок.