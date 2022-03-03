Как найти папика в интернете

Секс за деньги стар как человечество. Цивилизации падают одна за другой, технический прогресс стремительно набирает обороты, оба пола медленно выравниваются в своих правах.

Парни, неспособные или не желающие найти спутника жизни, платят женщинам за удовольствия в постели.

С незапамятных времен это называлось проституцией , но для некоторых это преувеличенный термин. Нет недостатка в девушках, которые хотят нажить состояние старыми, проверенными методами — вступают в сексуальную и финансовую сделку с мужчиной, но не рассматривают свое поведение с точки зрения проституции.

Кто такой папик

Спонсорство — такое изящное название проституции . Но некоторых возмущает, что кто-то вообще сопоставляет эти два понятия. Ведь проститутки бродят по улицам , работают в подозрительных помещениях, в обычных грузовиках.

Проституцией называется занятие сексом за деньги, без эмоциональной вовлеченности, и в этом и заключается вся суть спонсорства . Девушки, решившиеся на такое решение, не идут на поводу у сердца. Они ищут парня, который обеспечит им достойную жизнь в обмен на сексуальные и социальные услуги. Их отношения не ведут к алтарю, но этот секс не является полностью безличным, и поэтому спонсоры обычно не любят, когда их называют проститутками.

Содержанки

Содержанками часто оказываются образованными девушками, хорошо одетыми. Однако по сути они ничем не отличаются от тех презираемых проституток. Они делают то же самое, но в более красивом интерьере и на чистых простынях. Также они предоставляют дополнительные услуги, например, оперный театр. Джулия Робертс сделала то же самое в «Красотке», и все же для всех она была просто счастливой проституткой.

Содержанки не считают свой образ жизни намного лучше. Они на несколько уровней выше, они даже гарантируют, что если бы речь шла о работе в агентстве или ловле клиентов на скоростной автомагистрали, они не выбрали бы это в своей жизни, это даже не обсуждают.

Для них спонсорство — это коммерческая система, понятная и доступная. По сути, она не отличается от многих официальных отношений, где женщина также ожидает определенных выгод, за что обычно вознаграждается сексом.

Иными словами, бескорыстных отношений между мужчиной и женщиной практически нет, спонсорство как минимум исключает разочарование.

А что сами спонсоры говорят о своих подругах?

Они также не используют слово «проститутки», хотя примерно это то, к чему относятся эти женщины. Правда, к ним часто относятся с уважением, приглашают на праздники и ужины в ресторан, но граница четко обозначена — нужно обеспечить хорошее времяпрепровождение, а главный наполнитель во время встреч — секс.

Это все. Чувства за дверью, никто из спонсоров так не ищет любви, не говоря уже о жене. Если бы он хотел отношений и влюбленной женщины, он бы выбрал другой путь к своей цели.

Мужчина платит за секс, потому что не хочет никаких эмоциональных претензий. Девушка должна исполнять его мужские прихоти, а взамен получает денежное вознаграждение. Кадр из фильма «Спонсорство». Так почему бы не быть проституткой? Содержанки интеллектуально подходят лучше . Это студенты или девушки после окончания вуза, часто работающие в престижных, но не очень прибыльных отраслях, например, искусствоведом.

Спонсору, который обращается в мир большого бизнеса, нужна девушка, знающая языки, знающая социальный этикет, хорошо образованная, начитанная, именно такая, которая покорит парня и не заставит его смущаться. У проститутки меньше шансов оправдать эти ожидания, а при спонсорстве меньше риск неприятных сюрпризов — спонсор хорошо знает свою возлюбленную, знает, как она себя ведет и чего от нее ожидать.

Какие мотивы?

Что отличает спонсорство от проституции, так это отношения между любовником и плательщиком. Довольно часто девочки-содержанки происходят из семей, где доминировала мать , а отношения с отцом были рыхлыми, и он обычно не имел власти . Спонсор, обычно зрелый мужчина ровесника отца, кажется более интересным партнером, чем его ровесник.

В некотором смысле он действует как опекун . Не то, чтобы эти отношения были сердечными и пронизаны более глубокими чувствами, это больше о том, что у такого человека сильная позиция, властная личность, он знает, чего хочет, и является успешным человеком, то есть человеком, с которым нужно считаться. Он образец для подражания, настоящий парень, каким должен быть и чего так не хватало дома.

Спонсором не всегда бывает мужчина старше 40 лет, есть также очень молодые мужчины, у которых теоретически не было бы проблем с сексом бесплатно . Тем не менее они принимают решение о коммерческой договоренности.

Их мотивация неудивительна — они не хотят связываться эмоционально, а постоянный любовник просто безопаснее мимолетных знакомств. Секс в момент нужды, хорошая компания, представительная женщина рядом, когда уместно появиться в паре.

Но самое главное, вы можете сохранять дистанцию в спонсорстве, отсутствие которой мешает нормальным отношениям .

Содержанке не надо ничего объяснять, на выходных нет споров об обычном, нет давления на ребенка .Одно удовольствие, никакого стресса. А когда девушка начинает дергать носом, все, что вам нужно сделать, это заменить ее другой. Моложе, красивее и приятнее.

Спонсорство обязательно?

Спонсорство — прерогатива студентов . В конце концов, что делать девушке из малообеспеченной семьи, мечтающей о степени магистра и социальном продвижении? Содержанки согласны — у них нет выбора.

Вы не можете себе позволить жить в большом городе, родители шлют копейки, совмещать дневную учебу с дневной работой просто невозможно. Кроме того, работать официанткой или разговаривать по телефону в колл-центре — занятие не очень прибыльное.

Папик требует меньше усилий, а прибыли больше . Ваша жизнь заставляет вас спонсировать, поэтому вы чувствуем себя оправданными и никому не причиняете вреда. Но у большинства проституток точно такой же мотив — они продают свое тело из бедности. Или говорят иначе: их не заставляют заниматься платным сексом, они занимаемся им, потому что хотим . Некоторые из них сознательно выбирают этот образ жизни, потому что он кажется невероятно загадочным и взрослым, он намного увлекательнее, чем стандартная студенческая любовь, наблюдаемая у их друзей из университетов.

Спонсорство — это также своего рода бунт против отношения к женскому телу как к храму , врата которого открыты только для мужа.

Спонсорство нарушает табу

Сегодня другие времена, распущенность в большом почете, ее нужно даже немного испортить, это честнее, чем притворяться добродетелью. Пора разрушить миф о том, что секс идет рука об руку только с чувствами. Наличие богатого любовника окутывает соблазнительный мир разврата, но не так глубоко, как проституция, по крайней мере, так думают эти девушки.

Еще более сложными являются системы, в которых деньги являются магнитом, но внешне влюбленные выглядят как обычная пара. Они официально вместе, часто даже живут вместе .

Девушка не получает денег после каждой встречи, но ясно, как солнышко, что если бы на счету парня было меньше нулей, великая любовь между этими двумя, наверное, никогда бы не родилась. Кажется, что женщина ложится спать с удовольствием и не чувствует облегчения, когда дверь закрывается за ее возлюбленным, но ее тело по-прежнему остается товаром.

Единственное, что действительно имеет значение, — это то, делаете ли вы это открыто или тайно.

Проституция аморальна, но когда сексуальные и финансовые отношения легализованы, склонность к стигматизации решительно уменьшается!

Вы живете во времена потребления, человеческая ценность обычно оценивается через призму денег , искренние порывы сердца кажутся наивными. Так что можно сказать, что девушка, которая умеет монетизировать дар природы, просто имеет голову на плечах Она умеет себя позиционировать. Нет причин стигматизировать отношения из-за денег, а тот, кто критикует, завидует.

Мужчины, как правило, понимают жизненный выбор своего спонсора. Они понимают его намерения, и редко кто отказывается покупать любовь, вести себя недостойно или что-то в этом роде. Больше всего обвинений предъявляют женщинам .

Они критически относятся к таким системам, для них это проституция, конец. «Вы с ним за деньги» — вопиющее обвинение, которое может все отменить. Независимо от того, спонсорство это или расчетный брак, чаще всего последствием является потеря подруг, если они не пошли тем же путем.

Есть еще друзья из нового круга — партнеры коллег спонсора. Но в такой реальности трудно найти дружбу.

Женщины боятся конкуренции, прекрасно знают, что мужчина с деньгами быстро надоедает и найти новую добычу несложно. Для него нормально поддерживать девушки. Не видят ничего плохого в спонсорстве и по другой причине — они считают, что мужчина всегда должен платить за женщину, если он хочет иметь доступ к сексу.

Для женщины нормально получать подарки от возлюбленного, которые он оплачивает, совместный отдых, вечерние прогулки, квартиру. Честно говоря, чем это отличается от брака? Наверное только то, что секс дороже. Такой подход может шокировать, но содержанки придерживаются своей версии . Любовь есть любовь, но счета не окупятся сами по себе.

Зачем отдавать себя парню бесплатно, если это может приносит прибыль?

Такое отношение становится все более распространенным, хотя, наверное, следует сказать — сегодня о нем громко говорят, потому что спонсируемые девушки отнюдь не открыли Америку. Однако они не хотят соглашаться с тем, что их классифицируют как проституток. Проститутки должны спать со всеми, кто приходит, у содержанок есть выбор.

Неужели это лучший мир?

Вопреки видимости, спонсорство не гарантирует попадания в какой-то мир невообразимой роскоши, хотя участвующие в нем девушки охотно производят такое впечатление .

В Польше сложно найти спонсора, который снимет или купит квартиру, подарит машину, сделает покупки в эксклюзивных бутиках. Лишь горстка содержанок живет на действительно высоком уровне, остальные зарабатывают около 36870-73560 тыс.рублей в месяц плюс бонусы. Для среднего молодого человека это, конечно, целое состояние.

Вы можете увеличить свой доход, имея нескольких спонсоров, но это не так просто, потому что спонсор обычно ожидает полной доступности и лояльности.

А как насчет женской безопасности?

Известно, что проститутки контактируют с непредсказуемыми клиентами, встречи заканчиваются по-разному, и даже продавец далек от защиты, если ему что-то не нравится.

В спонсорстве девушка решает, с кем, никто не будет навязывать нежеланного любовника.

Как дальше развиваются эти отношения — отдельная история, ведь в спонсорстве, как и в проституции, условия диктует мужчина. Он платит и может демонстрировать свое преимущество различными, в том числе неприятными способами, особенно когда он знает, что девушка финансово зависит от него, что обычно и бывает.

В спонсорстве вы также должны стиснуть зубы, и хотя теоретически отношения могут быть разорваны в любой момент, на самом деле разорвать эти связи сложно, потому что тогда у вас внезапно не станет дохода, и новый любовник с громоздким кошельком не появится по щелчку пальца.

Проблемы с чувствами спонсоров в некотором смысле более разрушительно для эмоций, чем проституция . Там секс чисто механический, времени на более близкие знакомства нет, даже когда у девушки есть постоянные клиенты и она становится его любимицей.

Джентльмены чаще всего приезжают с одной целью, и визит непродолжительный. В течение дня через кровать проходит многог парней, вам нужно сосредоточиться на них, это отвлекает вас от одного конкретного любовника, поэтому проститутка может привыкнуть к своей работе, но не к конкретному партнеру.

В спонсорстве легче попасть в ловушку чувств. Обычно есть только один любовник, и длительные отношения с часто встречающимся мужчиной могут закончиться эмоциональной привязанностью. Большая любовь? Не совсем так, хотя девушки любят обманывать себя, что спонсор переживет холодную договоренность и захочет ее оформить .

Что случается очень редко, потому что мужчины, пользующиеся спонсорской помощью, далеки от видения романтического любовника, который вырвет свою возлюбленную из когтей греха. На этом неприятности не заканчиваются.

Невозможно освободиться от старых зависимостей в одночасье, и в глубине души существует убеждение, что отношения должны окупиться. Почему вы делаете это? Просто чтобы заработать немного дополнительных денег, чтобы хорошо жить, когда все закончится.

Проститутки говорят то же самое, а потом остаются в своей профессии годами, и чем старше они становятся, тем труднее выйти из этого проклятого круга.

Спонсорство также может быть опасным. Иногда кажется, что им не хватает бескорыстной любви, но пока девушка молода и привлекательна, она хочет использовать эти преимущества по максимуму.

Если содержанка заранее не решила перейти на обычную работу, уход от спонсорства будет для нее очень болезненным. Отказ от спонсоров может явно снизить уровень жизни, к которому она привыкли. Что все больше и больше раздражает, так это осознание того, что то, что они делают, не совсем справедливо и ценно.

Казалось бы, содержанки не стесняются своей работы, но когда могут, скрывают ее от посторонних и не любят вопросов о том, как они могут позволить себе дорогую одежду, если они не работают. Это, пожалуй, лучший аргумент в пользу того, что спонсорство и проституция — это, по сути, один дьявол. И, наконец, будут ли они ожидать, что их собственные дочери тоже пойдут по тому же пути?