Работа для девушек в Париже

ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ПАРИЖ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ!
Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит только от тебя!
Помогаем с пересечением границ!
Условия сотрудничества:
- Тур от 2-х недель.
- Работа на апартаментах.
- После каждого клиента девушка получает деньги на руки.
- Документы все при Вас.
- Средний заработок за тур 10 000 – 20 000 евро.
НЕТ ПОРТФОЛИО? – НЕ БЕДА! АГЕНТСТВО ДЕЛАЕТ ФОТОСЕТ ДЛЯ ДЕВУШЕК ПО ПРИЕЗДУ В ПАРИЖ.
Реклама за счёт агентства;
- Отличная клиентская база, все мужчины аккуратные;
- Работа в апартаментах в центре;
- Есть отличная возможность увидеть все шикарные достопримечательности;
- По желанию можно жить с подругой;
- Расходы делим пополам;
- Расходы делим 50% на 50%;
- Безопасность!
Контакты:
WhatsApp +201066437962🔥