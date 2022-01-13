Работа для девушек в Париже

ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ПАРИЖ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ!

Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит только от тебя!

Помогаем с пересечением границ!

Условия сотрудничества:

Тур от 2-х недель.

Работа на апартаментах.

После каждого клиента девушка получает деньги на руки.

Документы все при Вас.

Средний заработок за тур 10 000 – 20 000 евро.

НЕТ ПОРТФОЛИО? – НЕ БЕДА! АГЕНТСТВО ДЕЛАЕТ ФОТОСЕТ ДЛЯ ДЕВУШЕК ПО ПРИЕЗДУ В ПАРИЖ.

Реклама за счёт агентства;



Отличная клиентская база, все мужчины аккуратные; Работа в апартаментах в центре; Есть отличная возможность увидеть все шикарные достопримечательности; По желанию можно жить с подругой; Расходы делим пополам; Расходы делим 50% на 50%; Безопасность!

Контакты:

WhatsApp +201066437962🔥