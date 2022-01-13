Работа для девушек в Париже

ОпубликовалАлександра ПивовароваОпубликовано вФранцияМетки:
Работа для девушек в Париже

ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ПАРИЖ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ!

Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит только от тебя!

Помогаем с пересечением границ!

Условия сотрудничества:

  • Тур от 2-х недель.
  • Работа на апартаментах.
  • После каждого клиента девушка получает деньги на руки.
  • Документы все при Вас.
  • Средний заработок за тур 10 000 – 20 000 евро.

НЕТ ПОРТФОЛИО? – НЕ БЕДА! АГЕНТСТВО ДЕЛАЕТ ФОТОСЕТ ДЛЯ ДЕВУШЕК ПО ПРИЕЗДУ В ПАРИЖ.

Реклама за счёт агентства;

  1. Отличная клиентская база, все мужчины аккуратные;
  2. Работа в апартаментах в центре;
  3. Есть отличная возможность увидеть все шикарные достопримечательности;
  4. По желанию можно жить с подругой;
  5. Расходы делим пополам;
  6. Расходы делим 50% на 50%;
  7. Безопасность!

Контакты:

WhatsApp +201066437962🔥

%d такие блоггеры, как: